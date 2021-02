Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di febbraio, c'è anche Wolfenstein Youngblood

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass della prima metà di febbraio, in arrivo da questo giovedì su PC, console Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S) e Android via Cloud. Come sempre non mancano le sorprese...

La lineup della prima parte del mese include Ghost of a Tale per PC dal 4 febbraio, lo stesso giorno arrivano anche Project Winter (Android, Console e PC) e The Falconeer (Android, Console e PC) mentre l'11 febbraio sarà la volta di Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console e PC), Jurassic World Evolution (Android e Console), Stealth Inc 2 A Game of Clones (Android e Console) e Wolfenstein Youngblood per Android.

Xbox Game Pass Febbraio 2021

Ghost of a Tale (PC) ID@Xbox – February 4

The Falconeer (Android, Console and PC) – February 4

Project Winter (Android, Console and PC) ID@Xbox – February 4

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console and PC) – February 11

Jurassic World Evolution (Android and Console) – February 11

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android and Console) ID@Xbox – February 11

Wolfenstein: Youngblood (Android) – February 11

A febbraio quattro giochi abbandoneranno Xbox Game Pass, nello specifico il 15 febbraio usciranno dal catalogo De Blob (Console), Ninja Gaiden II (Console) e World of Horror (PC) mentre il giorno successivo Shadows of the Damned (Console) verrà rimosso dal vault di EA Play.