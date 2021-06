Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di giugno per console, PC e Cloud

Microsoft ha annunciato i primi giochi Xbox Game Pass di giugno, disponibili a partire da oggi e fino alla prima metà del mese. Il catalogo si arricchisce di quattro nuovi giochi per console Xbox, PC Windows e Cloud.

Oggi (martedì 1 giugno) The Wild at Heart (Cloud) debutta su Game Pass mentre giovedì 3 giugno arriva For Honor (Cloud e Xbox), l'8 giugno sarà la volta di Backbone (PC) e infine il 15 giugno Darkest Dungeon (Cloud, Xbox e PC). Una selezione piuttosto contenuto rispetto alle abbuffate dei mesi scorsi ma c'è da dire che i giochi elencati coprono solamente la prima metà di giugno, la seconda metà del mese potrebbe essere più ricca.

Il 15 giugno abbandoneranno la lineup Xbox Game Pass i seguenti titoli: Ace Combat 7 Skies Unknown (Console), Night Call (Cloud, Console, PC), West of Dead (Cloud, Console, PC), Wizard of Legend (Cloud, Console, PC) e Observation (Cloud, Console, PC).

La fine di maggio ha portato in dote una valanga di nuovi giochi su Xbox Game Pass tra cui Conan Exiles (Cloud e Console), Solasta Crown of the Magister (PC), Slime Rancher (PC), MechWarrior 5 Mercenaries (Console), Joy Ride Turbo (Cloud), SpellForce 3 (PC) e Fuzion Frenzy (Cloud). L'arrivo di For Honor a giugno potrebbe rinvigorire la fanbase del gioco Ubisoft, negli ultimi mesi piuttosto apparentemente piuttosto ridotta.