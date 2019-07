Xbox Game Pass: annunciati i nuovi videogiochi in arrivo nel catalogo ad agosto

I curatori dei canali social di Microsoft e del blog di Larry "Major Nelson" Hryb annunciano i prossimi videogiochi destinati a entrare nel catalogo di Xbox Game Pass su PC Windows 10 e Xbox One entro la prima metà di agosto.

La nuova infornata di titoli prevista per gli abbonati a Xbox Game Pass, o al recente Game Pass Ultimate che comprende anche la sottoscrizione a Xbox Live Gold, non propone videogiochi tripla A per focalizzarsi su progetti indipendenti, party game e avventure arcade. Da qui alla prima metà di agosto sarà infatti possibile scaricare l'ottimo roguelike Slay the Spire, la collezione in giochi da tavolo in digitale di Jackbox Party Pack 2, il gestionale Pandemic e l'RTS Space Hulk Tactics.

Eccovi allora la lista completa dei prossimi giochi in arrivo nel catalogo del Game Pass:

1 agosto

Ashes Cricket (Xbox One)

Pandemic (Xbox One)

Downwell (PC)

8 agosto

The Jackbox Party Pack 2 (Xbox One)

Space Hulk Tactics (PC)

14 agosto

Slay the Spire (PC e Xbox One)

Nei giorni scorsi, Microsoft ha ampliato ulteriormente il catalogo del Game Pass per consentire agli abbonati su PC Windows 10 e Xbox One di fruire "gratuitamente" di titoli del calibro di Resident Evil 4, di Metal Gear Solid 5 e, seppur con qualche problema, di Killer Instinct Definitive Edition.