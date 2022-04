Xbox Game Pass: annunciato un nuovo gioco a sorpresa, è Bugsnax!

Bugsnax è stato lanciato alla fine del 2020 su PC e in esclusiva console su PlayStation 4 e PlayStation 5, gli sviluppatori avevano dichiarato la volontà di portare Bugsnax su altre piattaforme e questo desiderio si realizzerà molto molto presto.

Bugsnax arriverà sulle console della famiglia Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S) dal 28 aprile e sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass, lo stesso giorno il gioco sarà disponibile su PC Game Pass e Cloud Gaming.

Il lancio di Bugsnax sulle console Xbox e su Game Pass coincide con la pubblicazione dell'aggiornamento gratuito The Isle of Bigsnax, che include tre ore di gioco aggiuntive presentandosi come il content update più grande mai realizzato per questo titolo. The Isle of Bigsnax sarà disponibile anche sulle console della famiglia PlayStation senza costi aggiuntivi.

Bugsnax è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica (potete leggere la nostra recensione di Bugsnax per saperne di più), probabilmente eclissato da altri titoli di spessore poiché lanciato in un periodo sin troppo colmo di uscite, insieme al lancio di PlayStation 5. Nel corso dei mesi la community, per quanto piccola, ha fatto sentire la propria voce e il team sta continuando a supportare il gioco con molti contenuti extra gratuiti.