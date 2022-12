Xbox Game Pass: che fine ha fatto l'annuncio dei nuovi giochi di dicembre?

Ce lo aspettavamo tutti, al punto da darlo per scontato, eppure oggi l'annuncio dei nuovi giochi di dicembre per Xbox Game Pass non è avvenuto. Che fine ha fatto?

Questo mese Microsoft è partita a cannone: il 1° dicembre aveva già svelato la lista dei giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass fino al 15 dicembre. Gli aggiornamenti del catalogo, ormai lo sanno tutti gli abbonati, non vengono mai da soli, dunque nella giornata di oggi ci aspettavamo la presentazione della consueta e finora immancabile seconda ondata di giochi mensile. Le colonne di Xbox Wire, il blog istituzionale della casa, continuano tuttavia a tacere in tal senso.

Microsoft è solita attendere il terzo martedì del mese per annunciare la seconda infornata di giochi per Xbox e PC Game Pass, ma oggi non è stato così. Le ragioni potrebbero essere molteplici: è possibile che la casa di Redmond non abbia ancora finalizzato gli accordi con le terze parti e che di conseguenza non sia ancora pronta per presentare la nuova selezione mensile. Se così fosse, potrebbe aver semplicemente scelto di posticipare l'annuncio, magari a domani o giovedì, quest'ultimo un altro dei giorni solitamente scelti per ospitare gli annunci per Game Pass.

L'altra possibilità, che noi reputiamo meno probabile, è che Microsoft non abbia nulla di grosso da annunciare. Sarebbe senz'altro strano, dal momento che fino ad oggi non ci ha mai lasciato a secco, neppure a dicembre. È altrettanto vero che il mese e l'intero anno si avviano verso la loro conclusione, dunque il tempo stringe.

Non ci resta che continuare a pazientare nell'attesa. Al momento, ricordiamo, c'è un solo gioco già confermato per dicembre, e non è neppure una vera e propria novità. Si tratta della versione Xbox One di Naraka Bladepoint, in uscita proprio il giovedì 22 dicembre. Che sia proprio questo il giorno scelto per l'annuncio della line-up completa per Game Pass?