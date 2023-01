Xbox Game Pass: che fine ha fatto l'annuncio dei giochi di gennaio 2023?

Gli abbonati a Xbox Game Pass non hanno potuto fare a meno di notare che negli ultimi tempi Microsoft ha stravolto la storica tabella di marcia che ha sempre previsto l'annuncio di due ondate di giochi ogni mese. A fine dicembre non è stato presentato nulla, mentre la presentazione che tutti ci aspettavamo durante la prima settimana di gennaio non si è ancora vista.

Dopo il mancato annuncio a fine dicembre, stavamo già pregustando la prima ondata di giochi dell'anno. Ci aspettavamo l'apparizione della lista sulle colonne di Xbox Wire il primo martedì di questo mese, ossia il 3 gennaio, ma i responsabili della comunicazione di Redmond sono rimasti ancora una volta in silenzio, forse perché ancora in ferie per le festività natalizie. Saltato anche questo appuntamento, adesso le nostre speranze sono riposte nella giornata di martedì 10 gennaio. Siamo sinceramente curiosi di scoprire la prossima mossa di Microsoft, dal momento che nella storia di Xbox Game Pass non s'era mai assistito ad un silenzio così prolungato.

Per fortuna, non siamo rimasti completamente a bocca asciutta. Anche se non sono stati anticipati da grandi fanfare, in questi giorni si sono uniti al catalogo due distinti titoli: Stranded Deep, un gioco di sopravvivenza ambientato in un arcipelago in mezzo all'Oceano Pacifico, è arrivato il 3 gennaio, mentre il buon soulslike Mortal Shell: Enhanced Edition si è unito il 5 gennaio. Entrambi sono fruibili su tutte le piattaforme della casa, ossia Cloud, Console e PC. Un rumor punta inoltre all'imminente arrivo di Shadow Warrior 3, sebbene non ci siano ancora conferme al riguardo.

La seconda metà di gennaio appare ancor più promettente, poiché ci sono già cinque giochi confermati per Xbox Game Pass: Persona 3 Portable (19 gennaio), Persona 4 Golden (19 gennaio), Monster Hunter: Rise (20 gennaio), Age of Empires II: Definitive Edition per Xbox (31 gennaio) e Inkulinati in Game Preview (31 gennaio).