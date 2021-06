Xbox Game Pass e l'annuncio misterioso: arriva Xbox Game Pass Fest, ma non in Italia

Nel corso della giornata di ieri - venerdì 4 giugno - un messaggio pubblicato dai canali social della sezione francese del servizio verdecrociato aveva lasciato ipotizzare l'arrivo di un grande annuncio legato a Xbox Game Pass.

Il fatto che il cinguettio fosse stato diffuso solamente dall'account francese di casa Microsoft aveva destato sospetti in merito all'effettiva portata della comunicazione in arrivo: un dubbio che si è infine rivelato fondato. Infatti, il mistero è stato infine svelato con una ulteriore comunicazione da Xbox Game Pass Francia.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, con un ulteriore Tweet, è stata nello specifico annunciata una Xbox Game Pass Fest, manifestazione in calendario per i prossimi giorni. Tra lunedì 7 e martedì 8 giugno, la manifestazione virtuale vedrà la divisione francese del servizio impegnata con un programma di eventi per il momento ancora misterioso. "Tutto ciò che possiamo dire - si legge nel Tweet - è che si parlerà di giochi". I dettagli sul programma saranno diffusi nel corso delle prossime ore, ma, almeno per il momento, la nuova Xbox Game Pass Fest sembra essere un evento circoscritto al Paese d'Oltralpe.



Sono invece diretti all'intera community Microsoft i recenti annunci di nuovi giochi Xbox Game Pass di giugno 2021.