Xbox Game Pass: l'app PC vi aiuterà a capire se un gioco gira bene

Nonostante i PC non siano più quelle macchine enigmatiche e indecifrabili dei decenni scorsi, ai i requisiti di sistema possono ancora risultare di difficile lettura per i giocatori poco navigati. A questa categoria Microsoft ha dedicato un nuovo aggiornamento dell'app Xbox per Windows 10 e 11, che permette anche di gestire la libreria Game Pass.

Il team degli sviluppatori di Redmond ha aggiunto una semplicissima etichetta che contrassegna i "giochi che dovrebbero girare bene sul PC". In questo modo, ai giocatori basterà una semplice occhiata per capire se un determinato titolo si adatta alla configurazione in loro possesso, senza neppure avere la necessità di scaricarlo.

Il roll-out della funzionalità è ancora in corso, quindi è possibile che non sia ancora arrivata sul vostro PC. Inoltre, per molti giochi le informazioni non sono ancora disponibili, segno che Microsoft sta ancora conducendo i test alle performance per costruire un database il più completo possibile. Se ben supportato, questo strumento avrà tutte le carte in regola per sostituire siti come Can You Run It.

Cosa ve ne pare di questa aggiunta? Già che ci siamo, vi ricordiamo che dopo la scorpacciata del 2 dicembre per Xbox Game Pass, nei prossimi tre giorni il servizio accoglierà nel suo catalogo un trittico composto da Space Warlord Organ Trading Simulator (day one su Cloud, Xbox e PC), Halo Infinite - Campagna (day one su Cloud, Xbox e PC) e One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Xbox e PC).