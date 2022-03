Xbox Game Pass, l'app PC si evolve: accesso alle Cartelle e gestione dei giochi migliorata

Contestualmente all'annuncio dei primi giochi gratis di marzo 2022 su Xbox Game Pass, arriva anche la conferma dell'arrivo di un importante aggiornamento dell'app PC del servizio in abbonamento di Microsoft.

Disponibile da oggi martedì 1 marzo, l'update dell'applicazione PC di Xbox Game Pass porta in dote alcune delle funzionalità più richieste dagli utenti. Una volta completato il processo di aggiornamento, la nuova app Xbox su PC Windows 10 e 11 offre finalmente la possibilità di scegliere la Cartella di installazione dei giochi.

Sempre sulla scorta dei feedback ricevuti dai giocatori, Microsoft ha deciso di sbloccare l'accesso ai file dei giochi installati, nonché le opzioni per riparare i file danneggiati o spostare la cartella dei singoli videogiochi già installati: in quest'ultimo caso, non servirà reinstallare i titoli ma basterà cliccare sul pulsante destro del mouse e selezionare "Gestisci/Abilita" per modificare il percorso d'installazione. Viene inoltre ampliata la lista dei videogiochi PC in cui è possibile installare delle mod.

Tornando alla notizia d'apertura sui nuovi titoli Xbox Game Pass di marzo, ricordiamo che gli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft potranno scaricare e fruire "gratuitamente" FAR Changing Tides, Microsoft Flight Simulator su Cloud, Lightning Returns Final Fantasy XIII, Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator, Marvel’s Guardians of the Galaxy e Young Souls.