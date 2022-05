Xbox Game Pass si arricchisce: arriva Trek To Yomi e non solo

Il catalogo di Xbox Game Pass è sempre in continua evoluzione. Se da un lato alcune produzioni escono dal servizio (ecco a tal proposito quali giochi non sono più disponibili a maggio su Xbox Game Pass), dall'altro vengono prontamente sostituite da titoli nuovi di zecca.

A partire dal 5 maggio 2022, Trek To Yomi entra a far parte del popolare servizio di Microsoft, pronto ad intrattenere i giocatori con spettacolari visuali in bianco e nero e con un gameplay all'arma bianca coinvolgente e raffinato. Come riportato nella nostra recensione di Trek To Yomi, l'ultima fatica di Devolver Digital e Flying Wild Hog non è esente da difetti, ma riesce ad intrattenere grazie a un combat system ben confezionato e le sue atmosfere che richiamano alla mente le pellicole di Akira Kurosawa, rivelandosi dunque meritevole di una prova per tutti gli abbonati al Game Pass.

Ma Trek To Yomi non sarà da solo: ad affiancarlo troviamo anche Citizen Sleeper, gioco di ruolo prodotto da Fellow Traveller e sviluppato da Jump Over The Age che ci mette nei panni di un lavoratore che tenta la fuga da una stazione spaziale illegale. Combattimenti ed esplorazione sono alla base dell'opera, che si distingue anche per un accattivante stile grafico.

Ricordiamo infine che entrambi i giochi saranno disponibili non solo su Xbox, ma pure su PC Game Pass e giocabili anche attraverso il Cloud.