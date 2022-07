Xbox Game Pass si arricchisce: disponibili tre nuovi giochi gratis, tra cui MotoGP 22

il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft non smette di espandersi. I nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2022 stanno arrivando un poco alla volta, ed a partire dal 21 luglio 2022 sono disponibili altri tre titoli, pronti per essere scaricati da tutti gli abbonati.

Particolarmente allettante per gli appassionati di moto e giochi di corse è senza dubbio MotoGP 22, ultimo esponente della serie firmata Milestone che arriva all'interno del catalogo a pochi mesi dal suo esordio sul mercato, avvenuto lo scorso 21 aprile 2022. Per i giocatori console amanti dei giochi di ruolo vecchia scuola c'è invece Torment Tides of Numenera, erede spirituale dell'iconico Planescape Torment, a regalare loro grandi soddisfazioni.

Non è ancora finita, dato che il Game Pass pensa anche agli appassionati di RTS con l'aggiunta nel catalogo PC di Sins of a Solar Empire: Rebellion, prodotto firmato Stardock Entertainment che, tra l'altro, in origine non era nemmeno previsto per lo sbarco sul Game Pass. Il gioco ha infatti preso all'ultimo momento il posto di un altro strategico, Ashes of the Singulariy: Escalation, sostituito per motivi non chiari.

Si tratta in ogni caso di tre aggiunte gradite, che vanno ad affiancarsi ai già disponibili Watch Dogs 2 e As Dusk Falls su Xbox Game Pass, in attesa di scoprire quali altre sorprese Microsoft ha in serbo per i suoi abbonati nel prossimo futuro.