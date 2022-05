Xbox Game Pass, arriva un altro gioco: è il GDR in pixel art Little Witch in the Woods

Gli sviluppatori sudcoreani di Sunny Side Up annunciano la data di lancio della versione in Accesso Anticipato di Little Witch in the Woods, un'avventura ruolistica in pixel art destinata ad approdare anche su Xbox e PC Game Pass.

Little Witch in the Woods narra la storia di Ellie, una giovane streghetta che dovrà completare il suo percorso di apprendistato svolgendo tutta una serie di incarichi affidatigli dai residenti del suo villaggio natale.

La natura non lineare della trama darà vita a numerosi bivi narrativi e consentirà agli appassionati del genere di immergersi in un'esperienza free roaming piena di sorprese. Il legame instaurato con i personaggi secondari incontrati da Ellie permetterà all'aspirante strega di acquisire nuove abilità e maturare l'esperienza necessaria a superare le ardue prove d'ingresso nella congrega.

Per riuscire nella sua impresa, Ellie potrà comunicare con i gatti del posto e ricevere da loro delle informazioni utili per proseguire l'avventura. Come ogni buon free roaming che si rispetti, anche in Little Witch in the Woods non mancheranno le occasioni di svago come le sessioni di pesca e altre attività basate sull'esplorazione della mappa e l'interazione con un mondo in pixel art pieno di oggetti da creare ed evolvere.

Il lancio in Early Access di Little Witch in the Woods è previsto per il 17 maggio su PC (Steam), Xbox One e Xbox Series X/S, come pure su Xbox Game Pass. In calce e in cima alla notizia potete ammirare l'ultimo video gameplay condiviso da Sunny Side Up e le immagini ingame pubblicate dagli autori sudcoreani sulle pagine di Steam.