Xbox Game Pass: arriva un nuovo gioco gratis a ottobre, è di Devolver Digital

Non bastassero i giochi gratis già svelati per Xbox Game Pass a novembre, catalogo di Xbox Game Pass si espande per prepararsi ad accogliere entro pochi giorni un nuovo videogioco di Devolver Digital su Xbox Series X/S.

Il nuovo titolo che entrerà presto a far parte della ludoteca di tutti gli iscritti al Game Pass su console Microsoft di ultima generazione è Phantom Abyss, un'avventura multiplayer sviluppata dal Team WIBY che catapulta gli utenti in templi generati proceduralmente.

Indossando i panni di un cacciatore di tombe, i giocatori devono recuperare delle reliquie all'interno di templi dissepolti pieni zeppi di trappole, nemici e creature d'ogni sorta. Ogni avventuriero deve schivare i pericoli mortali e vedederla con i guardiani delle tombe. L'approccio asincrono adottato da WIBY nel plasmare questa esperienza multiplayer trasformerà i giocatori caduti nei fantasmi incrociati dagli altri utenti esplorando le medesime camere.

Ogni cacciatore di tombe potrà seguire gli spettri per depredarne i resti e fare tesoro dei loro fallimenti. Il lancio di Phantom Abyss su Xbox Series X/S e Game Pass è previsto per giovedì 20 ottobre. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui giochi gratis su Xbox Game Pass di ottobre, da A Plague Tale Requiem a Scorn.