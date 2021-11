Xbox Game Pass, arriva Mass Effect Legendary Edition? Spunta un avvistamento!

A breve distanza dalla presentazione della prossima ondata di nuovi giochi di novembre su Xbox Game Pass, un interessante avvistamento suggerisce un ulteriore ingresso nel catalogo del servizio Microsoft.

Tra le pagine dell'Xbox Store polacco, infatti, la community ha potuto osservare un dettaglio molto interessante, legato alla Mass Effect Legendary Edition. La riedizione dei primi tre capitoli della serie Electronic Arts appare infatti come contrassegnata dalla dicitura "Game Pass", riservata ovviamente ai giochi presenti nel catalogo del programma di abbonamento. Al momento, come noto, la produzione non è però ancora stata inserita su Xbox Game Pass.

Prima o poi, ciò accadrà sicuramente, vista l'integrazione tra la sottoscrizione Microsoft e il programma EA Play, ma per il momento Electronic Arts non ha mai offerto dettagli o tempistiche ufficiali in merito. L'avvistamento su Xbox Store ha dunque attirato rapidamente l'attenzione degli appassionati della serie sci-fi, che ora sperano di poter vedere presto annunciato l'ingresso di Mass Effect Legendary Edition in EA Play e, di riflesso, su Xbox Game Pass Ultimate. Che possa trattarsi di una sorpresa natalizia in programma in casa EA?



Per saperne di più, non resta che attendere eventuali comunicazioni, ma nel frattempo diversi giochi si preparano ad uscire dal catalogo Xbox Game Pass, come ad esempio Call of the Sea e Destiny 2 Oltre la Luce.