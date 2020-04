Xbox Game Pass: arriva Red Dead Redemption 2, è ufficiale

Microsoft ha annunciato che uno dei giochi più acclamati di questa generazione arriverà presto su Xbox Game Pass. Parliamo naturalmente di Red Dead Redemption 2, presto disponibile come parte del catalogo Game Pass su Xbox One.

Tutti gli abbonati potranno scaricare Red Dead Redemption 2 dal 7 maggio, lo stesso giorno Grand Theft Auto V abbandonerà il servizio Microsoft. RDR 2 è uno dei videogiochi più venduti di sempre con oltre trenta milioni di copie distribuite, vincitore di oltre 175 premi come gioco dell'anno e premiato con oltre 250 Perfect Score da parte delle principali testate internazionali.

L'aggiunta al catalogo Xbox Game Pass è sicuramente una bella occasione per riscoprire l'avventura targata Rockstar Games, un gioco epico ambientato nel Far West, nel lontano 1899, con una trama ricca di colpi di scena e un gameplay capace di tenere incollati i giocatori allo schermo. Oltre alla modalità storia sarà possibile accedere anche a Red Dead Online, componente multiplayer continuamente aggiornata con nuove sfide e contenuti settimanali in stile GTA Online.

Segnatevi la data sul calendario, da 7 maggio Red Dead Redemption 2 sarà disponibile nel catalogo Xbox Game Pass mentre Grand Theft Auto V lascerà il servizio.