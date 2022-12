Xbox Game Pass: arriva il wrap-up del 2022, ma non è quello ufficiale Microsoft

Microsoft ha deciso di non creare un sistema per generare una sorta di riassunto personalizzato per ciascun utente del suo 2022 in compagnia di Xbox Game Pass. Per ovviare a tale mancanza, un noto portale ha creato un sito adibito alla generazione dei wrap-up Xbox del 2022.

Visitando la pagina apposita di TrueAchievements è infatti possibile effettuare il login con un account Microsoft per generare un banner personalizzato con le statistiche del 2022 relative a Xbox Game Pass. Nel risultato finale potrete leggere il quantitativo totale di obiettivi accumulati nel corso degli ultimi 12 mesi, il numero di ore trascorse in gioco e quello dei titoli avviati. Nella seconda metà del banner personalizzato troviamo invece il gioco più apprezzato dall'utente con tanto di ore trascorse in game e percentuale di completamento.

Purtroppo, però, il sito creato da TrueAchievements è stato preso d'assalto dagli utenti e al momento non vi è la possibilità di generare un banner personalizzato. Come fa sapere il portale, però, i tecnici sono al lavoro per migliorare la qualità del servizio e nelle prossime ore tutto tornerà a funzionare perfettamente, così da soddisfare le richieste di tutti i videogiocatori.

Nel frattempo, vi ricordiamo che l'Upgrade Deluxe di Star Wars Jedi Fallen Order è gratis con Xbox Game Pass Ultimate.