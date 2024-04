Xbox Game Pass: arrivano il 'Dark Souls coi granchi' e il SimCity medievale

In attesa del sempre più chiacchierato grande annuncio di Call of Duty su Game Pass, dalle colonne del sito di Xbox Wire apprendiamo che il catalogo digitale dell'abbonamento verdecrociato si appresta a espandersi per fare spazio a tanti altri videogiochi 'gratis' per gli iscritti al servizio.

Iniziato con Harold Halibut e 2K Drive su Xbox e PC Game Pass, il valzer di primavera inaugurato poche settimane fa da Microsoft prosegue con altre esperienze interattive appartenenti ai generi più disparati.

La Wave 2 di aprile comprende la versione Game Preview/Early Access del nuovo fenomeno di Steam Manor Lords, la simulazione sportiva NHL 24 targata EA Sports, l'attesissimo JRPG Eiyuden Chronicle Hundred Heroes e altri titoli come l'action roguelike Have a Nice Death o l'originale soulslike con i granchi Another Crab's Treasure.

Xbox e PC Game Pass - Wave 2 di aprile 2024

17 aprile - Orcs Must Die! 3 (Cloud, Xbox e PC)

18 aprile - EA Sports NHL 24 (Xbox) EA Play

23 aprile - Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Xbox e PC)

25 aprile - Another Crab’s Treasure (Cloud, Xbox e PC)

26 aprile - Manor Lords (Game Preview) (PC)

30 aprile - Have A Nice Death (Cloud, Xbox e PC)

Nell'ottica del costante rinnovamento dell'offerta contenutistica riservata agli abbonati a Game Pass, Microsoft farà spazio ai nuovi arrivati nel servizio verdecrociato rimuovendo a fine mese 7 Days to Die, Besiege, EA Sports NHL 22, Loot River, Pikuniku e Ravenlok.

