Xbox Game Pass: arrivano altri due giochi a luglio? Tweet sospetto di Microsoft

Microsoft ha recentemente annunciato la lista dei titoli che nel mese di luglio saranno introdotti all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, con Dragon Quest Builders 2, Tropico 6 e EA Sports UFC 4 che apriranno le danze a partire già da domani.

Le novità, tuttavia, potrebbero non essere finite. Nelle scorse ore, Microsoft ha pubblicato un nuovo tweet in cui veniva confermato che altri due giochi sarebbero stati accolti nel servizio di gaming on demand durante il mese di luglio. Il post è stato successivamente cancellato, e al momento è difficile dire se si sia trattato di un errore, o se invece l'annuncio sia stato fatto prematuramente da parte dei gestori dei canali sociale del colosso di Redmond.

Il primo di questi giochi potenzialmente leakati da Microsoft stessa è Last Stop, l'avventura di Annapurna Interactive che racconta le vicende dei tre personaggi principali giocabili Donna, John e Meena. Il titolo è atteso al lancio il 27 luglio, dunque è possibile che esordirà al day one nel catalogo del Game Pass.

Il secondo gioco emerso nel tweet è The Forgotten City, il titolo ruolistico ambientato nell'antica Roma che nasce da una mod di The Elder Scrolls V: Skyrim. Il gioco di Modern Storyteller sarà disponibile dal 28 luglio, e potrebbe anch'esso uscire al lancio nel catalogo.

Al momento non possiamo dare per certo l'aggiunta di questi due titoli e non ci rimane che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Microsoft.