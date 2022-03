Xbox Game Pass: arrivano i giochi Activision? Call of Duty e Diablo citati nelle Offerte

Il preannunciato matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard potrebbe portare presto all'arrivo su Game Pass della prima ondata di titoli del publisher americano: a suggerirlo è la comparsa di numerosi capitoli di Call of Duty e di Diablo 2 Resurrected nell'elenco delle "Offerte Xbox Game Pass" su Microsoft Store.

Nel momento in cui scriviamo, il negozio digitale della casa di Redmond presenta infatti una scheda sulle promozioni legate ai videogiochi fruibili su Xbox Game Pass: nella lista vengono citati diversi titoli di Call of Duty e la versione attualizzata di Diablo II. L'elenco comprende anche dei videogiochi Konami sprovvisti del badge del Game Pass, come Metal Gear Solid V e la versione retrocompatibile per Xbox 360 di Metal Gear Rising Revengeance. Ogni titolo Activision e Konami segnalato tra le Offerte del Game Pass, tra l'altro, presenta un prezzo non scontato e questo contribuisce a infittire il mistero.

Call of Duty Black Ops Cold War

Diablo II Resurrected

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty Modern Warfare

Metal Gear Rising Revengeance

Metal Gear Solid V Ground Zeroes

Metal Gear Solid V The Definitive Experience

Metal Gear Survive

Ovviamente, la comparsa di videogiochi come COD Black Ops Cold War e Modern Warfare nella lista dei titoli Xbox Game Pass in promozione potrebbe essere frutto di un errore del Microsoft Store. Mentre aspettiamo di ricevere una conferma o smentita da parte dei diretti interessati, vi rimandiamo all'ultima, singolare punzecchiatura di Microsoft a Sony sui giochi day one con Game Pass.