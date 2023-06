Xbox Game Pass sta per arrivare su NVIDIA GeForce Now, annuncia Sarah Bond di Microsoft

A poche ore dal termine dello scoppiettante Xbox Showcase che ha mostrato diverse delle produzioni first party e non solo in arrivo nei prossimi mesi sulle sue piattaforme, Microsoft svela un importante aggiornamento per Xbox Game Pass e per la continua evoluzione del servizio di gaming on demand.

Come riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft ha organizzato un incontro con i media a Los Angeles che ha sfruttato per fare alcuni annunci e fornire aggiornamenti riguardanti la posizione di Xbox nel mercato del gaming.

Uno degli annunci più rilevanti fatti in questa occasione riguarda proprio Xbox Game Pass Ultimate che, come confermato dalle dichiarazioni della vice president of game creator experience and ecosystem Sarah Bond, è in dirittura d'arrivo su NVIDIA GeForce Now. Presto gli abbonati al servizio di NVIDIA potranno "trasmette in streaming su PC con specifiche basse, Mac, Chromebook, dispositivi mobili, TV e altro ancora, e lo implementeremo nei prossimi mesi".

Si tratta certamente di un annuncio che farà la felicità degli abbonati a GeForce Now e di chi vorrebbe godersi in streaming giochi come Starfield, Forza Motorsport e gli altri grandi titoli presentati quest'oggi dal colosso di Redmond. Non è chiaro, tuttavia, quali saranno esattamente i titoli inclusi nell'offerta: i membri saranno in grado di "trasmettere una selezioni di giochi PC dalla libreria", ha infatti aggiunto Microsoft in una dichiarazione successiva.

Prosegue dunque la collaborazione tra Microsoft e NVIDIA, già avviata con il contratto decennale che assicurava i giochi Activision sul servizio di gaming in streaming.