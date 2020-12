Xbox Game Pass: in arrivo altre aggiunte come EA Play? Lo suggerisce Aaron Greenberg

In un'intervista concessa a GamingBible da Aaron Greenberg, il dirigente Microsoft a capo della divisione marketing di Xbox ha sottolineato che l'arrivo di EA Play in Xbox Game Pass va considerata nell'ottica di una più ampia strategia che prevede, da qui in avanti, l'aggiunta di nuovi servizi nell'abbonamento.

Il dirigente della casa di Redmond parte dalla constatazione che "EA Play è un servizio di abbonamento autonomo, ma ora, con l'inclusione nel Game Pass, contribuisce ad aumentare il valore di entrambi i servizi. Voglio dire, crediamo che il modo migliore sia quello di continuare ad aggiungere valore nell'offerta del Game Pass, è questo il nostro obiettivo principale".

Dopo aver sottolineato come l'ingresso di EA Play non rappresenta una sorta di "offerta a tempo" destinata a concludersi nei prossimi mesi ma costituisce un elemento organico della strategia di sviluppo del servizio di Microsoft, Greenberg guarda al futuro di Xbox Game Pass e spiega che "la presenza di EA Play nel Game Pass non significa che siamo contrari a offrire ai giocatori la possibilità di scegliere. Di recente abbiamo annunciato una partnership con Disney+, in passato abbiamo siglato accordi con Spotify e altri servizi in abbonamento. Siamo aperti a ogni accordo che consenta di co-promuovere sia il Game Pass che gli altri abbonamenti, crediamo che il modo migliore di fornire un servizio ai nostri utenti sia quello di offrie giochi o altre forme d'intrattenimento a un prezzo mensile basso, una sorta di piano all-you-can-eat".