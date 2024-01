Xbox Game Pass: in arrivo una nuova funzione richiesta a gran voce dagli abbonati

Xbox Game Pass si prepara a ricevere una nuova funzione richiesta a gran voce dalla community: presto Microsoft segnalerà le prossime uscite dal catalogo in maniera più chiara rispetto a quanto è possibile vedere nella tab I miei giochi e app.

La scheda in questione contiene solitamente anche informazioni sui giochi che presto lasceranno il catalogo ma in realtà Microsoft vuole migliorare quest'aspetto introducendo un messaggio che indica la data di rimozione ogni volta che lanciamo un gioco.

In altre parole, avviando un gioco di prossima uscita dal catalogo, un messaggio ci avviserà che presto non potremo più giocare, indicando la data prevista della rimozione e portandoci con la pressione di un pulsante su Xbox Store per eventualmente acquistare il gioco in offerta.

Questa funzionalità entrerà presto in fase Alpha e poi in Beta, prima di essere disponibile per tutti idealmente tra qualche mese, nelle prossime settimane sicuramente ne sapremo di più. Nel frattempo, il mese di febbraio si prepara ad accogliere nuovi giochi su Xbox Game Pass tra cui Persona 3 Reload e PlateUp! mentre Open Roads è stato rimandato alla fine di marzo.

Nel frattempo Xbox Game Pass ha raggiunto quota 33.3 milioni di abbonati secondo un report, Microsoft però non ha confermato o smentito questi numeri.