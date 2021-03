Xbox Game Pass, in arrivo un gioco misterioso: che si tratti di Outriders?

Come di consueto, la pagina Twitter di Xbox Game Pass stuzzica gli utenti anticipando l'arrivo di grosse novità. Stando all'ultimo post dell'account, un misterioso gioco di cui Microsoft non ha parlato nei giorni scorsi sarebbe in arrivo all'interno del catalogo del servizio di gaming on demand.

La solita Melissa McGamepass ha inviato una mail riservata che - tanto per cambiare - è stata condivisa poi pubblicamente dai gestori dell'account Twitter di Xbox, che si dichiarano ormai in affanno nel disperato tentativo di star dietro a tutte le novità che stanno riguardando il servizio in questi ultimi giorni. All'interno della mail viene fatto riferimento ad un ennesimo titolo che presto sarà incluso nel Game Pass, e come chiusa del messaggio la nostra Melissa chiede delucidazioni riguardo ad uno strano fenomeno:

"Qualcun altro ha notato che recentemente è apparso uno strano segnale in lontananza o sono io l'anomalia in questa situazione?". Si tratta evidentemente di un indizio riguardante il gioco misterioso, ma non è ben chiaro di cosa possa trattarsi. Gli utenti di ResetEra stanno provando ad azzardare qualche nome, e per quanto qualcuno abbia comprensibilmente pensato all'iconico Bat-segnale, c'è da precisare che Arkham Knight (che presto potrebbe ricevere l'upgrade next-gen su Xbox Series X|S) è già presente sul Game Pass.

Altri giocatori invece sospettano che possa trattarsi di Outriders, il nuovo looter-shooter di People Can Fly in arrivo l'1 aprile e la cui demo è stata scaricata per 2 milioni di volte nei giorni scorsi. Il collegamento che in tanti stanno facendo è dovuto alla descrizione ufficiale del titolo: "Gli sforzi dell’umanità per colonizzare il pianeta alieno, Enoch, sono andati fuori strada quando il team della spedizione ha incontrato una massiccia tempesta di energia, nota come “The Anomaly”, durante la ricerca di un segnale misterioso, che potrebbe indicare speranza per il futuro dell’umanità". Che possa davvero essere un riferimento all'arrivo al day one di Outriders nel Game Pass? Per saperlo, non ci resta che attendere i prossimi giorni.