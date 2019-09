Xbox Game Pass: in arrivo Jump Force, Bloodstained e tanti altri

Arriva a sorpresa un nuovo aggiornamento da parte di Microsoft sui nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass nel corso del mese di settembre 2019.

Ecco di seguito l'elenco completo dei titoli in arrivo:

Jump Force (Xbox One X Enhanced) - Dal 19 settembre 2019

Bloodstained: Ritual of the Night (Xbox One X Enhanced) - Dal 19 settembre 2019

Bad North (Xbox One X Enhanced) - Dal 26 settembre 2019

Dirt Rally 2.0 (Xbox One X Enhanced) - Dal 26 settembre 2019

LEGO Worlds (Xbox One X Enhanced) - Dal 26 settembre 2019

Va precisato che ognuno dei titoli nella lista verrà aggiunto solo ed esclusivamente al catalogo Xbox Game Pass nella sua versione console e non sono ancora stati ufficializzati i prossimi giochi che andranno a rimpolpare la libreria del pass su PC.

Sono inoltre stati annunciati i weekend di prova gratuita per tutti gli utenti Xbox Live Gold di Dead by Daylight e Just Cause 4, entrambi presenti nel catalogo di Xbox Game Pass.

Nel caso poi ve lo foste perso, nelle prime due settimane del mese sono arrivati numerosi giochi come Dead Cells, Metal Gear Solid HD Edition (contenente il secondo ed il terzo capitolo) e l'acclamato Gears 5, il quale ha registrato un nuovo record per il lancio di un titolo nel pass targato Microsoft.