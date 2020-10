Xbox Game Pass in arrivo su Nintendo Switch? Ecco l'intervista di Phil Spencer

In una recente intervista pubblicata da Kotaku, Phil Spencer è tornato a parlare dell'ottimo rapporto con Nintendo e della possibilità di vedere nuove IP targate Microsoft su Switch, soffermandosi in particolare su Xbox Game Pass.

Il boss della divisione Xbox ha infatti dichiarato di aver sostenuto delle piacevoli discussioni con Shuntuaro Furukawa e Doug Bowser, rispettivamente CEO di Nintendo e presidente di Nintendo of America, dalle quali sono emerse alcune interessanti informazioni: "Abbiamo un ottimo rapporto con Nintendo. Penso che vediamo il nostro lavoro in modo molto sinergico, nel tentativo di far crescere il mercato. E lo rende estremamente facile. Ogni conversazione che abbiamo avuto con loro è stata molto piacevole".

D'altronde negli ultimi anni Nintendo ha permesso l'approdo di personaggi come Banjo & Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate e l'arrivo di Ori su Switch. Tuttavia, Phil Spencer ha smorzato gli entusiasmi dei giocatori che attendono di vedere altre proprietà intellettuali di Microsoft sulla console della grande N, dichiarando che "non sembra sostenibile" valutare caso per caso un eventuale approdo dei giochi Xbox su Switch, aggiungendo poi che: "Per supportarli davvero, vorrei un ecosistema Xbox completo da qualche parte. E questo probabilmente significa cose come Live, Game Pass o altro".

Insomma, Spencer sembra non chiudere definitivamente la porta ad un prossimo arrivo dei giochi Microsoft su altre piattaforme, passando la "palla" di Xbox Game Pass in mano ai diretti interessati. Intanto i nuovi giochi di ottobre per PC e console del famoso servizio in abbonamento sono già disponibili.