Xbox Game Pass: in arrivo una partnership con Discord?

Analizzando il codice sorgente del nuovo aggiornamento dell'app Discord per Android, leaker e dataminer hanno scoperto riferimenti ad Xbox Game Pass e Discord Nitro. Accordo in arrivo tra le due compagnie?

L'ipotesi (ovviamente non confermata) è quella che Microsoft possa offrire l'abbonamento Discord Nitro insieme a Game Pass come parte di una promozione natalizia o da lanciare nei primi mesi del 2020. Nello specifico la promozione potrebbe offrire tre mesi di sottoscrizione Nitro a Discord abbonandosi a Xbox Game Pass PC o Xbox Game Pass Ultimate.

Inoltre, sembra che il servizio "Plus" di Discord possa essere offerto solo ai nuovi abbonati Xbox Game Pass, per chi non lo sapesse Nitro è una sottoscrizione aggiuntiva a pagamento che permette di usufruire di alcuni bonus mensili, in passato venivano offerti anche giochi gratis, questa opzione è stata però rimossa lo scorso mese di ottobre per motivi mai chiariti.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato da Microsoft o Discord, non è escluso che i riferimenti possano magari essere errati o non aggiornati, restiamo in attesa di chiarimenti sul presunto futuro legame tra Xbox Game Pass e Discord Nitro.