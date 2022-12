Xbox Game Pass: è in arrivo una versione più economica dell'abbonamento con pubblicità?

Mentre in casa Microsoft si continua a parlare dell'importante vicenda dell'acquisizione di Activision-Blizzard, per la quale è stato detto che CoD su Xbox Game Pass avrebbe un impatto notevole, per la casa di Redmond continuano a sopraggiungere delle possibili novità all'orizzonte, tra cui un probabile abbonamento Xbox Game Pass più economico.

Ma cos'è successo esattamente? Ad aver rilanciato la notizia nelle ultime ore è il noto giornalista videoludico Jez Corden, il quale ha parlato della possibilità che Microsoft sia alla ricerca di un nuovo tier di abbonamento. Tale informazione sarebbe accreditata da un sondaggio pubblicato su ResetEra, il quale fa riferimento ad un livello di abbonamento al servizio di gaming on demand che prevederebbe l'accesso al medesimo parco titoli di Game Pass, con l'inserimento delle esclusive targate Xbox a sei mesi di distanza dal lancio.

Tuttavia, non sembrerebbe che sia questa l'unica novità per quel che concerne il suddetto tier basso di abbonamento: infatti, nei piani di Microsoft vi sarebbe anche l'inserimento di annunci pubblicitari. Purtroppo non si sa come ed in che misura, nonostante la notizia - al di là della fonte che l'ha riportata - potrebbe avere un fondo di verità anche in ottica prezzo: si tratterebbe, infatti, di un abbonamento il cui costo mensile si aggirerebbe sui tre dollari.

L'inclusione di un parco titoli similare ad EA Access, in ottica di produzioni first-party che approderebbero entro l'arco temporale di sei mesi dal day one, potrebbe costituire un'ottima offerta economicamente allettante per tutti quegli utenti poco attratti dal prezzo del servizio attualmente concepito da Microsoft. Così facendo, questo tier contenente elementi pubblicitari andrebbe a sostituire del tutto Xbox Live Gold, trasformando il tutto in una possibile offerta per gli utenti.

La teoria sarebbe fortemente accreditata, oltre che dal recente sondaggio apparso sul noto forum videoludico dapprima citato, dai recenti brevetti che hanno visto come protagonista la divisione gaming di Microsoft - Xbox - e l'inserimento dei banner pubblicitari nelle fasi meno concitate di gameplay.

Tuttavia, non vi è modo di verificare se quest'ultimi brevetti e l'eventuale introduzione di un nuovo livello d'abbonamento coincidano nelle dinamiche o se si tratti di un progetto che non vedrà mai la luce. Xbox Game Pass ha fatto calare le vendite dell'80% dei videogiochi Xbox ma, ciò nonostante, il successo del servizio in abbonamento verde crociato continua a mostrare i propri frutti ed il grande interesse da parte dell'utenza.