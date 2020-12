Xbox Game Pass: in arrivo Yakuza Collection, Skyrim e Among Us

Durante i Game Awards 2020 Microsoft ha pubblicato un trailer dedicato ai nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass durante le vacanze natalizie e nei primi mesi del 2021. Tra questi anche un classico come The Elder Scrolls V Skyrim.

Skyrim arriverà la prossima settimana (il 15 dicembre) insieme ai giochi del catalogo EA Play per PC, questi sono già disponibili per gli abbonati su Xbox One e prestissimo anche su Windows. Altra novità riguarda il debutto di The Yakuza Remastered Collection (include Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5) su Xbox One e PC dal 28 gennaio 2021 mentre Yakuza 6 The Song of Life uscirà il 25 marzo, entrambi i titoli saranno disponibili su Game Pass sin dal day one.

Le novità però non finiscono qui perchè Microsoft ha fatto sapere che presto renderà disponibile anche Among Us agli abbonati Xbox Game Pass su PC. Uno dei fenomeni di questo 2020 potrà essere scaricato e giocato gratuitamente dagli iscritti al servizio Xbox Game Pass su Windows.

Chiaramente, questa è solamente una piccolissima parte dei giochi presto in arrivo su Game Pass, il servizio continuerà ad espandersi e aggiornarsi ogni mese con nuovi titoli per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Android.