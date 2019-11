Xbox Game Pass: Ashen, Life is Strange ed altri presto in uscita dal catalogo

Diversi titoli hanno recentemente fatto il proprio ingresso nel catalogo del servizio Microsoft. Ad esempio, il quarto episodio di Life is Strange 2 e Darksiders 3 sono ora disponibili su Xbox Game Pass.

Purtroppo, altre produzioni sono invece destinate ad abbandonare il parco titoli a disposizione dei videogiocatori abbonati. Tra questi ultimi, troviamo interessanti produzioni, destinate a lasciare "presto" il catalogo Xbox Game Pass. Nello specifico, stiamo parlando dei seguenti quattro giochi:

Ashen ;

; Life is Strange Complete Season (Episodi 1-5) ;

; Life is Strange: Before the Storm - Stagione Completa ;

; PRO EVOLUTION SOCCER 2019;

Sulle pagine dell'App ufficiale dedicata a Xbox Game Pass non sembrano ad ora essere indicate le esatte date di uscita dei presenti titoli dal catalogo, presenti ad ora nella generica categoria "Giochi presto non più disponibili".



In attesa di maggiori dettagli, cogliamo l'occasione per ricordare ai lettori abbonati al servizio proposto ai propri utenti dalla Casa di Redmond che, come già reso noto nel corso di questo mese, diversi giochi usciranno dal catalogo Xbox Game Pass in data 30 novembre. Segnaliamo di conseguenza che, a partire dalla giornata di sabato, i giocatori non potranno più avere accesso ad un insieme di produzioni tra le quali possiamo trovare Abzu, Below, Grid 2, Kingdom: Two Crowns ed altri.