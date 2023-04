Xbox Game Pass, aspettando Redfall: c'è un nuovo gioco disponibile per gli abbonati

In attesa della ricchissima selezione di nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra aprile e maggio, Redfall incluso, un nuovo titolo si aggiunge al catalogo del servizio Microsoft.

In concomitanza con il suo approdo sul mercato videoludico, Coffe Talk 2: Hybiscus & Butterfly entra infatti a far parte dell'abbonamento verdecrociato. Sviluppata da Toge Productions e edita da Chorus Worldwide Games, la visual novel riporta ancora una volta i giocatori dietro al bancone di un bar alquanto peculiare. Con avventori non sempre umani, il locale rappresenta un luogo di ritrovo per molte anime perse, desiderose di raccontarsi di fronte a una tazza di caffè bollente.

In Coffee Talk 2: Hybiscus & Butterfly, gli autori di Toge Productions riprendono la formula del già apprezzato Coffee Talk, sfidando gli aspiranti baristi a preparare le bevande perfette per confortare la clientela. Tra combinazioni di caffè, cioccolato, menta e tanto altro, i giocatori dovranno confezionare dei piccoli "capolavori in tazza". Sullo sfondo della città di Seattle, il bar notturno si appresta a dare il benvenuto a orchi, elfi, esseri umani e creature della notte, per un'avventura videoludica dalle atmosfere intime e rilassate.



Coffee Talk 2: Hybiscus & Butterfly è disponibile su Xbox Game Pass da mercoledì 20 aprile 2023.