Xbox Game Pass: Assassin's Creed Valhalla e Resident Evil 2 tra i giochi di gennaio 2024

Come di consueto, il sito ufficiale di Microsoft si è aggiornato con un post dedicato alle prossime produzioni che entreranno a far parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Scopriamo quali sono i giochi in arrivo nelle prime settimane del 2024.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi che si preparano ad arrivare nel catalogo di Xbox Game Pass:

Hell Let Loose (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Disponibile a partire dal 4 gennaio 2024

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Xbox Series X|S, Xbox One e PC) - Disponibile a partire dal 9 gennaio 2024

Figment (Cloud, Xbox Series X|S, Xbox One e PC) - Disponibile a partire dal 9 gennaio 2024

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Xbox Series X|S, Xbox One e PC) - Disponibile a partire dall'11 gennaio 2024 con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

We Happy Few (Cloud, Xbox Series X|S, Xbox One e PC) - Disponibile a partire dall'11 gennaio 2024

Resident Evil 2 (Cloud, Xbox Series X|S, Xbox One e PC) - Disponibile a partire dal 16 gennaio 2024

Those Who Remain (Cloud, Xbox Series X|S, Xbox One e PC) - Disponibile a partire dal 16 gennaio 2024

Come se non bastasse, gli abbonati alla versione Ultimate del servizio potranno accedere senza costi aggiuntivi al Nightshine Parrot Pack, un pacchetto di contenuti extra per Sea of Thieves.

In attesa di scoprire quali saranno gli altri giochi di gennaio 2024, oggi è arrivato a sorpresa Close to the Sun su Xbox Game Pass, dov'è giocabile su PC, console e cloud.