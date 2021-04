Xbox Game Pass: l'assistente vocale Alexa può ora avviare i download

Microsoft sta silenziosamente migliorando il supporto agli assistenti vocali su Xbox One e Xbox Series X|S, grazie ai quali è ora possibile effettuare anche delle azioni relative a Xbox Game Pass.

Nel corso delle ultime ore, infatti, le funzionalità attivabili tramite Alexa sono aumentate e tutti i possessori di un dispositivo compatibile (tra questi troviamo Echo Dot, Echo o la stessa app per smartphone e tablet) possono ora avviare con un semplicissimo comando vocale il download di uno dei prodotti disponibili nella libreria del servizio ad abbonamento Microsoft. Ciò significa che attivando Alexa e dicendole ad esempio "Scarica Halo 5 su Xbox Game Pass", la vostra console darà il via al download dei file necessari per giocare il titolo, purché faccia parte del catalogo.

Nel caso in cui non abbiate ancora effettuato il collegamento della vostra Xbox One o Xbox Series X|S ai vostri dispositivi Amazon, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare una guida con i consigli su come abilitare l'assistente vocale Alexa sulle console Xbox One e Series X|S.

