Xbox Game Pass: da Atomic Heart a Shadow Warrior 3, ecco i primi giochi di febbraio

È arrivato nel corso del pomeriggio l'immancabile aggiornamento di Microsoft sui prossimi titoli che andranno ad ampliare la già vasta libreria di Xbox Game Pass a febbraio 2023.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi che arriveranno nel catalogo nel corso della prima metà del mese:

Madden NFL 23 (Console e PC) – Disponibile a partire dal 9 febbraio 2023 per i soli utenti EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console e PC) – Disponibile a partire dal 9 febbraio 2023

Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console e PC) – Disponibile a partire dal 14 febbraio 2023

Cities: Skylines – Remastered (Cloud e Xbox Series X|S) – Disponibile a partire dal 15 febbraio 2023

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console e PC) – Disponibile a partire dal 16 febbraio 2023

Atomic Heart (Cloud, Console e PC) – Disponibile a partire dal 21 febbraio 2023

Microsoft ha inoltre ribadito che dal 13 febbraio sarà possibile per gli utenti EA Play e Xbox Game Pass Ultimate provare una demo di 10 ore di Wild Hearts, il nuovo hunting game ispirato a Monster Hunter. Tra gli altri bonus troviamo anche un pacchetto di ricompense per Fallout 76 e un bundle di skin per The Elder Scrolls Online.

Per chi non lo sapesse, inoltre, il prossimo 15 febbraio 2023 i seguenti giochi abbandoneranno il catalogo del sevizio:

Besiege (Cloud, Console e PC)

CrossfireX (Cloud, Console e PC)

Infernax (Cloud, Console e PC)

Recompile (Cloud, Console e PC)

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console e PC)

The Last Kids on Earth (Cloud, Console e PC)

In attesa di scoprire quali altri titoli arriveranno nella seconda metà del mese, vi ricordiamo che sarà un 2023 da urlo per gli abbonati a Xbox Game Pass, stando ad un'infografica di recente pubblicazione..