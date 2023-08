Xbox Game Pass: un attesissimo JRPG e Faccia di Cuoio tra i nuovi giochi di agosto

Mentre si fa sempre più spasmodica l'attesa per il lancio ufficiale di Starfield, Microsoft ci ricorda che da qui a fine agosto gli iscritti a Xbox e PC Game Pass potranno ampliare ulteriormente la propria ludoteca digitale con nuovi videogiochi appartenenti ai generi più vari.

L'elenco dei titoli destinati ad approdare nel servizio in abbonamento della casa di Redmond parte dalla conferma dell'avvenuta disponibilità di Everspace 2 su Game Pass. L'avventura spaziale a 'universo aperto' di Rockfish farà da apripista al valzer dei futuri arrivi nel catalogo del servizio verdecrociato.

Da qui ai primi giorni di settembre, gli abbonati al Game Pass potranno immergersi nella natura selvaggia di Firewatch e vivere le toccanti avventure di Gris, per poi proiettarsi nella dimensione fantasy dell'atteso JRPG Sea of Stars e sperimentare il terrore più puro facendosi inseguire da Faccia di Cuoio negli opprimenti scenari multiplayer di The Texas Chain Saw Massacre.

Xbox e PC Game Pass: nuovi giochi di agosto 2023

15 agosto - Everspace 2 - Xbox Series X|S e Cloud

- Xbox Series X|S e Cloud 17 agosto - Firewatch - PC, Xbox e Cloud

- PC, Xbox e Cloud 18 agosto - The Texas Chain Saw Massacre - PC, Xbox e Cloud

- PC, Xbox e Cloud 27 agosto - Sea of Stars - PC, Xbox e Cloud

- PC, Xbox e Cloud 5 settembre - Gris - PC, Xbox e Cloud

L'approfondimento del blog istituzionale di Xbox Wire sui nuovi giochi di Xbox Game Pass ci ricorda che gli abbonati al servizio possono acquistare con il 10% di sconto l'upgrade Premium Edition di Starfield che consente l'accesso anticipato alla space opera di Bethesda a partire dall'1 settembre.

Sempre per gli iscritti al Game Pass è previsto il download gratuito del New Heroes Starter Pack di Overwatch 2 per il lancio di Invasion, un bundle che garantisce l'accesso istantaneo agli eroi Sojourn, Junker Queen, Kiriko, Ramattra, Lifeweaver e Illari, con tanto di skin leggendarie e altre personalizzazioni.