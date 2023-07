Xbox Game Pass aumenta di prezzo: ultimo giorno per abbonarsi prima del rincaro

Lo scorso giugno Microsoft ha aumentato il prezzo di Xbox Series X e Xbox Game Pass: mentre per la sua console di punta il rincaro arriverà il primo agosto, per il servizio in abbonamento è già dietro l'angolo, in quanto i nuovi prezzi diverranno effettivi da domani, 6 luglio 2023.

Questo significa che oggi è l'ultimo giorno per potersi abbonare ad Xbox Game Pass con i precedenti prezzi di listino, al momento ancora attivi. Chi non è ancora iscritto potrà farlo spendendo 9,99 euro per l'abbonamento standard, e 12,99 euro per Xbox Game Pass Ultimate. A partire da domani, invece, il servizio standard costerà 10,99 euro al mese, mentre l'Ultimate passerà a 14,99 euro al mese.

E' bene specificare che l'iscrizione con i vecchi prezzi può essere effettuata oggi solo da chi non è ancora abbonato al Game Pass. Per chi invece è già iscritto al servizio, il rincaro diverrà effettivo solo a partire dal 13 agosto 2023. In aggiunta, il costo di PC Game Pass resta invariato e continuerà ad essere proposto sempre a 9,99 euro al mese.

Chiaro, si tratta di aumenti non particolarmente onerosi (Xbox Game Pass standard aumenta solo di un euro, per dire), ma in ogni caso per chi vuole risparmiare il più possibile l'iscrizione odierna potrebbe essere la soluzione ideale: se interessati, dunque, sbrigatevi che manca ancora poco!

Conviene ancora Xbox Game Pass dopo l'aumento di prezzo? Ce lo siamo domandati: ecco le nostre riflessioni.