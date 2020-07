Xbox Game Pass ha aumentato le vendite di Death Squared... su Switch!

Dalle pagine di Nintendo Life, i dirigenti di SMG Studio confermano che dall'approdo di Death Squared su Xbox Game Pass, le vendite del loro platform indie sono aumentate... su Nintendo Switch!

L'amministratrice delegata di SMG, Ashley Ringrose, ha voluto soffermarsi sui benefici offerti da servizi in abbonamento come il Game Pass di Microsoft e svelato che dall'arrivo di Death Squared nel catalogo dei giochi Xbox Game Pass di febbraio 2020, la compagnia ha assistito a un inaspettato incremento delle vendite del titolo su Nintendo Switch.

A detta di Ringrose, il ritorno mediatico e di popolarità garantito dall'ingresso di Death Squared nel Game Pass ha fatto da volano alle vendite del gioco sulle altre piattaforme, soprattutto su Nintendo Switch: per il CEO di SMG Studio, questo successo è da attribuire anche al passaparola tra giocatori che, provando gratis il gioco su Game Pass, consigliano ai propri amici di fare altrettanto o di recuperarlo su altre piattaforme. Anche altri sviluppatori, come RageSquid, hanno notato un incremento nelle vendite dei propri giochi (in questo caso, l'arcade racing Descenders) in coincidenza e nei mesi successivi all'arrivo nel catalogo del servizio della casa di Redmond per PC, Xbox One e da fine 2020 per Xbox Series X.

Non è un caso, quindi, se un numero crescente di software house e di publisher dimostrano il proprio interesse per il Game Pass (a giudicare dal volume di titoli che continuano ad approdare nel catalogo del servizio), un "sentimento" ricambiato da Microsoft che, come affermato da Phil Spencer a metà 2019, sogna di portare Xbox Game Pass su Switch e su altre piattaforme.