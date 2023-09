Xbox Game Pass aumenterà di prezzo, è inevitabile secondo Phil Spencer

L'amore di Phil Spencer nei confronti del Giappone è cosa nota ormai, dunque il gran capo di Xbox non poteva certamente perdere l'occasione di presenziare al Tokyo Game Show 2023. Nella cornice della fiera videoludica, la più importante del Sol Levante, ne ha anche approfittato per parlare di Game Pass e delle prospettive future.

Chiacchierando con la testata locale Game Watch, Spencer ha innanzitutto commentato i buoni risultati del servizio, che ha beneficiato del lancio di Starfield e che a stretto giro accoglierà anche Forza Motorsport. Alla luce di questo fitto calendario, si è anche detto soddisfatto della regolarità con la quale i team di Xbox stanno pubblicando i propri titoli in Game Pass. Incalzato dall'intervistatore, si è infine visto in dovere di avvisare dell'inevitabilità di un nuovo aumento di prezzo in futuro.

"Innanzitutto, vogliamo sempre darvi delle opzioni differenti su come costruire la vostra libreria", ha dichiarato. "Potete iscrivervi a Game Pass e giocare, o comprare i giochi. Attualmente, milioni di giocatori hanno sottoscritto Game Pass, e molti di loro sono contenti di utilizzarlo. Dal momento che la premessa principale è quella di offrire un valore ancora maggiore, penso che un aumento di prezzo in futuro è inevitabile".

Spencer ha tenuto a rimarcare il concetto secondo il quale l'aumento di prezzo deve riflettere l'incremento della qualità del servizio. "Abbiamo recentemente aumentato i nostri prezzi, ma la decisione è stata presa dopo un'attenta analisi. Consideriamo importante fornire dei servizi che siano reputata di buona qualità, anche in caso di aumento dei prezzi".

I prezzi di Xbox Game Pass sono aumentati ad agosto: la sottoscrizione per Console è passata da 9,99 euro a 10,99 euro al mese, mentre Game Pass Ultimate da 12,99 euro agli 14,99 euro al mese. Nel frattempo, il servizio si è ulteriormente arricchito accogliendo il nuovo piano Xbox Game Pass Core, che rappresenta un'evoluzione del vecchio Live Gold.

Prima o poi, dunque, i prezzi aumenteranno di nuovo, tuttavia crediamo che per il momento possiate stare tranquilli. Dubitiamo che l'incremento sia dietro l'angolo, potrebbe volerci diverso tempo prima che venga messo in atto.