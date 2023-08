Xbox Game Pass: aumento di prezzo imminente anche per chi era già abbonato

La rivoluzione dell'offerta di Xbox Game Pass è passata anche per un aumento dei costi: dal 6 luglio scorso le nuove sottoscrizioni ai piani Game Pass Console e Ultimate costano di più rispetto a prima.

Per la precisione, Xbox Game Pass console è passato da 9,99 euro a 10,99 euro al mese, mentre Game Pass Ultimate da 12,99 euro agli attuali 14,99 euro. Ai giocatori che erano già abbonati al momento dell'aumento sono stati concessi altri quaranta giorni con la vecchia tabella dei prezzi, ma purtroppo questo periodo sta per terminare: a partire da domani domenica 13 agosto, l'incremento di prezzo di Game Pass sarà effettivo anche per coloro che erano già abbonati.

Se rientrate in questa categoria, siete dunque avvisati. Da domani anche per voi sussisterà il seguente listino:

Xbox Game Pass Console (10,99 euro al mese): include un catalogo di centinaia di videogiochi per console in continuo aggiornamento (inclusi nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games;

(10,99 euro al mese): include un catalogo di centinaia di videogiochi per console in continuo aggiornamento (inclusi nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games; PC Game Pass (9,99 euro al mese): comprende un catalogo di centinaia di videogiochi per PC in continuo aggiornamento (inclusi i nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games, catalogo di EA Play per PC;

(9,99 euro al mese): comprende un catalogo di centinaia di videogiochi per PC in continuo aggiornamento (inclusi i nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games, catalogo di EA Play per PC; Xbox Game Pass Ultimate (14,99 euro al mese): include tutti i vantaggi di Xbox Live Gold (presto Xbox Game Pass Core), Xbox Game Pass Console e PC Game Pass in un unico abbonamento, oltre ad EA Play per console e PC, e il gaming via Cloud su PC, console e dispositivi mobili.

Come avrete probabilmente notato, PC Game Pass non ha subito ritocchi e continuerà a costare 9,99 euro al mese.

Proseguono intanto i test sul nuovo piano Xbox Game Pass Friends, la cui fase di preview terminerà il 15 agosto. Questo nuovo piano, prezzato durante i test a 21,99 euro mensili, concederà l'accesso a quattro giocatori in contemporanea, ma la data di debutto e il prezzo definitivo non sono ancora noti. Sono invece certi i dettagli sul lancio di Xbox Game Pass Core, che dal 14 settembre sostituirà Xbox Live Gold in via definitiva. Costerà 6,99 euro e offrirà l'accesso al multiplayer su console e una selezione di oltre 25 giochi per Xbox One e Series X|S.