Xbox Game Pass: per gli autori di Outer Wilds sarà il futuro dell'industria videoludica

I vertici di Mobius Digital, gli autori di quella gemma indie che risponde al nome di Outer Wilds, indicano nei servizi in abbonamento come Xbox Game Pass la chiave per il successo dei videogiochi del futuro, soprattutto nell'ottica di una fusione dell'industria dell'intrattenimento digitale con quella di cinema e TV.

Nel corso di un evento organizzato da GamesIndustry.biz a Montreal, Loan Verneau ha spiegato, in qualità di Co-Creative Lead di Mobius, che "siamo su Xbox Game Pass con Outer Wilds ed è un qualcosa di davvero fantastico. Penso che abbia portato molti utenti a conoscere un gioco a cui altrimenti non si sarebbero avvicinati".

Partendo dall'esempio fornitogli dal successo di Outer Wilds testimoniato sia dalle vendite che dalle nomination ricevute per la vittoria del Game of the Year 2019 delle principali manifestazioni di settore, Verneau prosegue nel suo discorso dichiarando come "penso che servizi come il Game Pass siano stati un grande cambiamento. Allo stesso modo in cui questo genere di servizi ha cambiato il modo di fruire contenuti televisivi e cinematografici, anche questi abbonamenti avranno un impatto molto significativo sull'intera industria dei videogiochi. Stiamo già iniziando a vederlo e forse sarà proprio grazie a questi servizi che inizieranno a emergere nel mercato giochi e generi ancora più strani e originali che, in precedenza, sarebbe stato rischioso lanciare".

Se volete approfondire la conoscenza dell'ultima fatica sci-fi di Mobius Games, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Outer Wilds.