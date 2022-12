Xbox Game Pass: avvistate le prime produzioni in uscita nel 2023

Negli ultimi giorni sono emerse in rete i primi dettagli attinenti ai giochi di gennaio 2023 in arrivo su Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento della casa verde crociata comincia l'anno nuovo al massimo, rilasciando al day one alcune produzioni di altissimo livello dal calibro di Monster Hunter Rise e non solo.

Gennaio 2023 sarà anche il momento di Inkulinati, una produzione appartenente ai diversi giochi con un nome fuori di testa che esistono sul mercato. Ciò nonostante, continuano a giungere in rete ulteriori informazioni sulla line-up di titoli in arrivo sul catalogo del servizio di gaming on demand: Xbox Game Pass si appresterà a ricevere anche un'altra nuova produzione al day one.

Stiamo parlando di Ereban: Shadow Legacy, un titolo minore sviluppato dai ragazzi di Baby Robot Games, uno studio indipendente di origine spagnola. Il gioco sarà un frenetico stealth dalle componenti platform, anche se le dinamiche videoludiche del prodotto lasceranno ampio spazio di manovra anche sul fronte narrativo. Nel corso dell'avventura saremo chiamati a vestire i panni di Ayana, l'ultima discendente di una razza ormai dimenticata e l'obiettivo sarà quello di salvare l'universo.

Nel corso dell'esperienza, stando ai dettagli rilasciati dal team di sviluppo e dal publisher Raw Fury, i giocatori avranno modo di indagare sulle origini di Ayana, ma il vero piatto forte della produzione sembrerebbe essere costituito dalla verticalità del gameplay, alla quale si somma un'alta dinamicità e non solo. Al momento, però, le informazioni ufficialmente rilasciate sono soltanto queste.

Bisognerà attendere per conoscere l'esatta data di pubblicazione sull'ecosistema Xbox e su PC. Inoltre, per quest'ultima versione del titolo, non sono state ancora riportate le configurazioni di sistema minime e raccomandate per poter fruire al meglio dell'esperienza. Tuttavia, è stato confermato l'approdo di questo nuovo progetto indipendente nel corso del 2023, andando così ad arricchire la line-up di titoli che arriveranno anche su Game Pass sin dal giorno di lancio del gioco - come detto in apertura alla notizia -.