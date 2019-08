Xbox Game Pass: avvistato un messaggio nascosto tra i Tweet dell'account ufficiale!

Con la Gamescom 2019 ormai alle porte, sembra proprio che l'account Twitter del servizio Xbox Game Pass si stia divertendo a stuzzicare la curiosità della community videoludica.

Solo pochi giorni fa, infatti, Microsoft ha introdotto a sorpresa un nuovo gioco nel catalogo Xbox Game Pass. Allo stesso tempo, alcuni cinguettii sembravano indicare ulteriori novità in occasione della Fiera di Colonia. Ebbene, l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass sta, ormai da diversi giorni, tenendo un conto alla rovescia dei giorni che ci separano dall'apertura dell'edizione 2019 della Gamescom, come potete verificare direttamente in calce a questa news.

Uno di questi cinguettii in particolare ha attirato l'attenzione dei giocatori attivi sulla piattaforma social. Il Tweet che segna tre giorni restanti all'inizio dell'evento presenta infatti al suo interno uno strano messaggio. Osservando attentamente l'angolo in alto a destra dell'immagine presente in allegato, possiamo infatti individuare una sequenza in codice morse. Questa è stata avvistata da diversi utenti, che l'hanno tradotta con l'espressione "Louder Speak" - "Parlare più forte/Alzare la voce". In seguito, lo stesso account Twitter ha scherzato sulla possibile presenza di messaggi nascosti all'interno dei propri Tweet con un ulteriore cinguettio, che trovate anch'esso in calce alla news. Cosa ne pensate?



Novità su Xbox Game Pass potrebbero giungere in occasione della giornata di lunedì 19 agosto, durante l'evento Inside Xbox.