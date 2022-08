Xbox Game Pass: avvistato il prezzo in euro del nuovo Piano Famiglia

Dopo le numerose voci indiscrete che si sono rincorse nei mesi scorsi, Microsoft ha ufficialmente confermato l'esistenza di un Piano Famiglia per Xbox Game Pass. Il servizio di gaming on demand è quindi destinato ad espandere ulteriormente la propria offerta, con la nuova opzione di abbonamento attualmente in fase di test in Irlanda e Colombia.

Al momento non è ancora noto il prezzo ufficiale in Europa e in Italia di questa nuova soluzione, pensata per l'abbonamento di un massimo di cinque persone. Tuttavia, online è già saltata fuori una cifra in euro, con tutta probabilità condivisa da un utente che sta provando il Piano Famiglia tramite la fase di test resa disponibile in Irlanda.

Come viene evidenziato nel cinguettio che potete consultare più in basso, l'attuale costo del Piano Famiglia di Xbox Game Pass è di 21,99 euro. Si tratterebbe di una barriera all'ingresso davvero bassa per i giocatori, e un prezzo così competitivo potrebbe invogliare numerosi utenti a sottoscrivere questa tipologia di abbonamento che ha già fatto fortuna nell'ambito delle serie televisive con servizi come Netflix e Disney+. Al momento, tuttavia, c'è da tenere in considerazione che si tratta di una semplice fase di test e che la cifra finale potrebbe cambiare una volta che verrà ufficialmente lanciato il nuovo abbonamento (ad esempio, Xbox Game Pass era proposto ad un prezzo scontato fino a quando è rimasto in fase Beta su PC).

Intanto Microsoft continua a lavorare al widget di Xbox Game Pass per Windows 11 con cui faciliterà ancor di più l'accesso e l'utilizzo del servizio.