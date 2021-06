Xbox Game Pass: Back 4 Blood arriverà al day one su Xbox Series X|S, One e PC?

Back 4 Blood, adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona sviluppato dai creatori dell'acclamatissima serie di Left 4 Dead, è tornato a mostrarsi in occasione del Kick Off! Live, show d'apertura del Summer Game Fest, ma a quanto pare non ha ancora esaurito le cose da dirci.

Back 4 Blood tornerà a mostrarsi in un evento dedicato alle ore 23:00 di domani 13 giugno, ma la pagina dello streaming caricata su YouTube potrebbe aver rivelato con netto anticipo una delle novità più importanti. I curatori del marketing, nel redigere la descrizione dell'evento, si sono infatti lasciati sfuggire che Back 4 Blood verrà lanciato in Xbox Game Pass immediatamente al day one, sia su console Xbox One e Xbox Series X|S, sia su PC. Nel frattempo la pagina è stata messa offline, ma in rete è facile trovare degli screenshot che fungono da prove, come quello che potete vedere seguendo il link nel campo "Fonte" di questa notizia.

Xbox Game Pass sarebbe quindi destinato ad ospitare nel suo catalogo un'altra novità assoluta: il servizio di casa Microsoft c'ha ormai preso gusto in tal senso. Per quanto riguarda il gioco, vi ricordiamo che verrà lanciato il 12 ottobre 2021 anche su PlayStation 5, PS4 e PC via Steam ed Epic Games Store. L'uscita sarà inoltre anticipata da un'Open Beta per tutti i giocatori, che prenderà il via il 5 agosto. Se non lo avete ancora fatto, guardate il trailer di Back 4 Blood proiettato al Summer Game Fest.