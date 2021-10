Xbox Game Pass: Back 4 Blood e Destiny 2 Oltre la Luce per PC disponibili da oggi

Nel corso delle ultime ore c'è stato un aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento targato Microsoft che permette da oggi di giocare a due nuovi prodotti, uno dei quali disponibile dal day one.

Parliamo ovviamente di Back 4 Blood, l'ultima fatica di Turtle Rock Studios che è uscito proprio oggi ed è giocabile senza costi aggiuntivi su Xbox One, Xbox Series X|X e PC, senza contare il pieno supporto al cloud, che permette su qualsiasi dispositivo connesso ad internet di avviare il titolo e giocare in streaming, purché si disponga di un abbonamento alla versione Ultimate di Xbox Game Pass. L'altra novità, in questo caso riguardante esclusivamente gli abbonati alla versione PC del pass, è Destiny 2 con tanto di espansioni Oltre la Luce, I Rinnegati e Ombre dal Profondo. Dal momento che il gioco Bungie fa già parte della libreria su console, ora gli utenti possono sfruttare il cross-save per passare da una piattaforma all'altra senza alcun tipo di limitazione.

Vi ricordiamo che queste sono solo alcune delle novità del mese, dal momento che il 14 ottobre 2021 arriveranno Ring of Pain (PC, console e cloud) e The Riftbreaker (PC, Series X|S e cloud) e il 15 ottobre 2021 si potrà invece giocare a The Good Life (PC, console e cloud).

Avete già letto la nostra recensione di Back 4 Blood a cura di Alessandro Bruni?