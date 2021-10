Xbox Game Pass: Back 4 Blood, Visage e The Good Life tra i nuovi giochi di ottobre

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass in arrivo su console, Cloud e PC nella prima metà di ottobre. Una lineup piuttosto interessante che include anche Back 4 Blood di WB Games e Turtle Rock Studios.

Back 4 Blood però non è l'unico gioco in arrivo (anzi), tra le altre novità di inizio ottobre troviamo Visage, Destiny 2 Oltre La Luce per PC, The Good Life e The Riftbreaker.

Giochi Xbox Game Pass ottobre 2021

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Console e PC) - disponibile ora

The Procession to Calvary (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre

Visage (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre

Back 4 Blood (Cloud, Console e PC) – 12 ottobre

Destiny 2 Oltre La Luce (PC) – 12 ottobre

Ring of Pain (Cloud, Console e PC) – 14 ottobre

The Riftbreaker (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 14 ottobre

The Good Life (Cloud, Console, PC) – 15 ottobre

Microsoft ha poi annunciato che sei giochi lasceranno Xbox Game Pass il 15 ottobre e fino ad allora potrete acquistarli con il 20% di sconto sul prezzo di listino:

Gonner2 (Cloud, Console, PC)

Heave Ho (PC)

Katana Zero (Cloud, Console, PC)

Scourgebringer (Cloud, Console, PC)

Tales of Vesperia HD (Console, PC)

The Swords of Ditto (PC)

Un mese decisamente ricco per gli abbonati Xbox Game Pass e ricordiamo che i giochi citati coprono solamente la prima metà di ottobre, altri giochi sono in uscita a fine mese e verranno annunciati più avanti.