Xbox Game Pass a prezzi irrisori: Microsoft chiude il trucco basato sui codici EA Play

Mentre prosegue l'impegno di Microsoft sul potenziamento dell'offerta di Xbox Game Pass, la casa di Redmond decide di porre un freno alle iniziative portate avanti da chi, sfruttando un trucco basato sui codici EA Play, riusciva ad estendere di diversi mesi il proprio abbonamento al Game Pass spendendo pochissimo.

Il trucco in questione consisteva nell'acquisto di un anno di abbonamento al servizio EA Play e nella sua immediata "sostituzione" in mesi residui di sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate: il tasso di conversione applicato da Microsoft era estremamente vantaggioso e garantiva lo sblocco di 4 mesi di abbonamento spendendo esattamente la metà della cifra richiesta normalmente dai pacchetti di abbonamento mensili.

La chiusura di questo escamotage viene ricordata, seppure indirettamente, dai curatori delle pagine di supporto ufficiale del sito Xbox. La scheda sulle Domande Frequenti di EA Play con Xbox Game Pass Ultimate, infatti, ha ricevuto un importante aggiornamento sulle condizioni di utilizzo e sul tasso di conversione dei codici EA Play:

"I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare i codici EA Play per la console Xbox, tuttavia i giorni rimanenti verranno automaticamente convertiti ed estesi nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Un mese di riproduzione EA estenderà di 10 giorni un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e un codice EA di un anno per l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate di 2 mesi".

D'ora in avanti, quindi, il tasso di conversione dei codici EA Play annuali in mesi residui di Xbox Game Pass Ultimate comporterà una spesa del tutto rapportabile a quella richiesta dalle comuni tariffe di abbonamento applicate da Microsoft per gli abbonamenti mensili o annuali al Game Pass. A chi è in cerca di sconti e offerte per risparmiare, qui trovate un nostro approfondimento su come ottenere codici gratis di Xbox Game Pass con Microsoft Rewards.