Xbox Game Pass: Batman Return to Arkham e altri tre giochi in uscita dal catalogo

Il servizio di abbonamento targato Microsoft è in continua trasformazione ed ospita frequentemente modifiche al proprio catalogo, sia in termini di ingressi sia in termini di uscite.

Proprio per quanto riguarda queste ultime sono in arrivo importanti aggiornamenti. Secondo quanto segnalato dai colleghi di Windows Central, infatti, diversi titoli hanno recentemente fatto il proprio ingresso nella sezione dei giochi prossimamente in uscita presente sull'App di Xbox Game Pass per iOS. Nello specifico, stiamo parlando delle seguenti quattro produzioni videoludiche:

Batman: Return to Arkham ;

; Just Cause 4 ;

; Rise of the Tomb Raider ;

; Snake Pass;

Al momento, non sembrano purtroppo essere state offerte informazioni dettagliate su quelle che saranno le date esatte in cui i titoli abbandoneranno il catalogo del servizio di Xbox Game Pass.



In attesa di maggiori informazioni in merito, ricordiamo che il mese di febbraio ha visto diversi titoli diventare disponibili per gli utenti abbonati al Pass proposto da Microsoft. Tra i nuovi giochi disponibili in Xbox Game Pass possiamo ad esempio segnalare Final Fantasy XV, ultimo capitolo della celebre saga Square Enix, e Wolfenstein Youngblood. Per restare aggiornati sulle novità riguardanti il servizio, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete seguire una rubrica dedicata: recentemente, vi abbiamo parlato di tutte le novità di febbraio per Xbox Game Pass.