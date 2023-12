Xbox Game Pass: anche un battle royale tra i giochi in uscita a dicembre 2023

Come di consueto, Microsoft ha informato gli utenti circa i prossimi giochi che lasceranno Xbox Game Pass. Nel mese di dicembre 2023, infatti, saranno due i titoli che non saranno più disponibili per gli abbonati al servizio.

Il primo di questi è Naraka Bladepoint, il free to play incentrato sull'utilizzo delle arti marziali che solo di recente è passato al modello free to play. Malgrado questo cambio, gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potevano usufruire di una serie di vantaggi relativi all'edizione più costosa del battle royale, che nel corso del tempo si è arricchito anche con una serie di contenuti PvE da giocare in single player o in cooperativa online. Il secondo ed ultimo gioco della lista è Monster Train, un titolo a base di carte da collezione con elementi roguelike che su Steam vanta un numero consistente di valutazioni positive.

Entrambi i prodotti non saranno più giocabili dagli abbonati a Xbox Game Pass a partire dal prossimo 31 dicembre 2023. Occorre precisare che questa potrebbe essere una lista parziale e non è da escludere che altri prodotti possano abbandonare il catalogo da qui alla fine dell'anno.

In attesa di poterne sapere di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alla lista di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nelle prime settimane del 2024.