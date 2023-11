Xbox Game Pass: da Battlefield a Grid, ecco i giochi che stanno per lasciare il catalogo

L'annuncio della seconda ondata di giochi in arrivo su Game Pass a novembre s'accompagna all'elenco dei titoli che, purtroppo, sono destinati ad abbandonare il servizio in abbonamento di Microsoft a fine mese.

Dalle colonne di Xbox Wire, la macchina comunicativa della casa di Redmond preannuncia la fuoriuscita dal catalogo del Game Pass di diverse esperienze interattive, molte delle quali legate all'offerta di EA Play per gli iscritti al tier Ultimate dell'abbonamento verdecrociato.

In funzione dello spegnimento dei server di diversi giochi Electronic Arts entro fine anno, la ludoteca del Game Pass e di EA Play perderà presto Grid, Battlefield 1943, Battlefield Bad Company e Bad Company 2. Al racing game simcade e ai tre sparatutto 'classici' di EA s'aggiungeranno anche Eastward, Disc Room e Anvil.

Xbox Game Pass: giochi che abbandoneranno il catalogo

Anvil (Cloud, Xbox e PC)

Battlefield 1943 (Xbox) - EA Play

Battlefield: Bad Company (Xbox) - EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Xbox e PC) - EA Play

Disc Room (Cloud, Xbox e PC)

Eastward (Cloud, Xbox e PC)

Grid (Xbox) - EA Play

Tutti i videogiochi elencati non saranno più accessibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox e PC Game Pass dalla sera di giovedì 30 novembre. Per quanto riguarda i nuovi titoli in arrivo su Game Pass a novembre, ricordiamo a chi ci segue che il catalogo del servizio verdecrociato accoglie quest'oggi martedì 14 novembre Coral Island e si arricchirà nei prossimi giorni con Persona 5 Tactica, Dune Spice Wars per Xbox e Rollerdrome. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Rollerdrome tra pattini e pistole in salsa arcade.