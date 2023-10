Xbox Game Pass: che bel mese, novembre! Presto arrivano Wild Hearts e Like A Dragon Gaiden

A pochi minuti di distanza dal leak che anticipava i nomi presenti in lineup, Microsoft ha annunciato ufficialmente l'elenco dei giochi che si aggiungono al catalogo di Xbox Game Pass per il mese di novembre.

Le pagine di Xbox Wire confermano esattamente i giochi che erano emersi tramite il leak. Troviamo quindi titoli come Wild Hearts, l'hunting game co-realizzato da Koei-Tecmo ed Electronic Arts, Football Manager 2024, l'annuale edizione del gestionale calcistico di SEGA, e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, nuovo capitolo della serie precedentemente nota con il nome di Yakuza. Di seguito vi riportiamo la lista intera delle novità di novembre di Xbox Game Pass.

Headbangers Rhythm Royale (Cloud, Console, e PC) – disponibile ora

Jusant (Cloud, Console, e PC) – disponibile ora

Wartales (Cloud, Console, e PC) – disponibile ora

Thirsty Suitors (Cloud, Console, e PC) – 2 novembre

Football Manager 2024 (PC) – 6 novembre

Football Manager 2024 Console (Cloud, Console, e PC) – 6 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console, e PC) – 9 novembre

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console, e PC) – 9 novembre

Wild Hearts (Cloud, Console, e PC) EA Play – 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console, e PC) – 13 novembre

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) – 14 novembre

Tra le aggiunte per il mese di novembre troviamo anche il DLC Age of Empires II

Definitive Edition – The Mountain Royals, disponibile già da oggi, e la prova gratuita dell'Early Access di EA Sports WRC, incluso nell'abbonamento a EA Play. Cosa ne pensate delle novità di Xbox Game Pass per il mese di novembre 2023?